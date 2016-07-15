Теракт в Ницце: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев, гибель одного из них не подтвердил

Об этом сообщил консул посольства Украины во Франции Николай Собко, передает ТСН.

В то же время известно, что одного из пострадавших в теракте гражданина Украины – Влада Костюка – выписали из медицинского учреждения, а второй пострадавший украинец, имя которого не разглашается, остается в больнице. Его жизни ничего не угрожает, однако эта информация требует проверки. Консул сейчас направляется в Ниццу, чтобы выяснить все подробности.

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Винничанин Влад Костюк в соцсети сообщил, что его прооперировали и он чувствует себя нормально. Парень учится в Университете Калифорнии.

Как сообщал УНИАН, ночью в Ницце после салюта по случаю празднования Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, которые возвращались домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям. В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека, 18 травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Президент Франции Франсуа Олланд продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца, хотя вчера заявлял, что не видит больше оснований для этого.

По предварительным данным, теракт совершил 31-летний мужчина, гражданин Франции, тунисського происхождения. Его застрелила полиция при попытке остановить движение грузовика.