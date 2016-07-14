Гибель 27 человек в Италии: виновник столкновения двух поездов назвал себя жертвой
Начальник железнодорожной станции на юге Италии, где произошло столкновение двух поездов, признался, что направил состав на одноколейный путь за несколько минут до его столкновения с другим поездом.
"Я позволил составу проследовать, я дал этот сигнал", - цитирует издание La Stampa начальника станции города Андрия Вито Пиккаррету, передает Русская служба Би-би-си.
Однако Пиккаррета, проработавший на железной дороге 24 года, настаивает на том, что виноват не только он.
Читайте такжеЛобовое столкновение поездов в Италии: следствие назвало вероятную причину катастрофы
"Я не единственный, кто виновен в случившемся. Все обвиняют меня. Но я также и жертва", - заявил начальник станции.
Пиккаррета и начальник станции города Корато отстранены от работы на время расследования. Уголовное дело возбуждено по статье о непреднамеренном убийстве.
Местные прокуроры также изучают систему безопасности на одноколейном пути и вопрос о том, почему там не была построена двухколейная железная дорога.
Еще в 2009 году Евросоюзом были выделены миллионы евро на замену одноколейных путей в Италии. Эти средства так и не были освоены.
Как сообщал УНИАН, в результате лобового столкновения двух поездов, произошедшего во вторник между городами Андрия и Корато, погибли 27 человек и 52 получили ранения.