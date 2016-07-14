Гибель 27 человек в Италии: виновник столкновения двух поездов назвал себя жертвой

"Я позволил составу проследовать, я дал этот сигнал", - цитирует издание La Stampa начальника станции города Андрия Вито Пиккаррету, передает Русская служба Би-би-си.

Однако Пиккаррета, проработавший на железной дороге 24 года, настаивает на том, что виноват не только он.

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"Я не единственный, кто виновен в случившемся. Все обвиняют меня. Но я также и жертва", - заявил начальник станции.

Пиккаррета и начальник станции города Корато отстранены от работы на время расследования. Уголовное дело возбуждено по статье о непреднамеренном убийстве.

Местные прокуроры также изучают систему безопасности на одноколейном пути и вопрос о том, почему там не была построена двухколейная железная дорога.

Еще в 2009 году Евросоюзом были выделены миллионы евро на замену одноколейных путей в Италии. Эти средства так и не были освоены.

Как сообщал УНИАН, в результате лобового столкновения двух поездов, произошедшего во вторник между городами Андрия и Корато, погибли 27 человек и 52 получили ранения.