Столкновение поездов в Италии: количество жертв выросло до 27

Об этом сообщает Ansa

Ранее было известно о 25 погибших. Сейчас количество тех, кто получил ранения, не изменилось.

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Шесть человек находятся в критическом состоянии. Власти предупреждают, что число жертв может снова возрасти.