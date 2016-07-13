Столкновение поездов в Италии: количество жертв выросло до 27

08:08, 13 июля 2016
Мир
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Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в провинции Бари на юге Италии выросло до 27 человек. Число раненых выросло до более 50.

Об этом сообщает Ansa.

Ранее было известно о 25 погибших. Сейчас количество тех, кто получил ранения, не изменилось.

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Шесть человек находятся в критическом состоянии. Власти предупреждают, что число жертв может снова возрасти.

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