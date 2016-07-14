Тереза Мэй: правительству нужно дополнительное время для подготовки к переговорам о Brexit
Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, что не собирается пересматривать результаты референдума о "брексите", однако ее правительству понадобится дополнительное время, прежде чем оно будет готово приступить к переговорам о выходе страны из Евросоюза.
Телефонные разговоры Терезы Мэй с руководителями Германии и Франции, а также премьер-министром Ирландии состоялись через несколько часов после того, как она приняла дела у Дэвида Кэмерона, передает Русская служба Би-Би-Си.
"В ходе телефонных переговоров премьер-министр подчеркнула свое намерение выполнить волю британцев, решивших покинуть ЕС", - заявила пресс-секретарь Терезы Мэй.
Читайте такжеНовое правительство Великобритании: главой МИД стал Борис Джонсон
"Премьер-министр объяснила, что нам понадобится дополнительное время, чтобы подготовиться к этим переговорам, и выразила надежду, что они пройдут в конструктивном и позитивном духе", - подчеркнули на Даунинг-стрит, 10.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Оллланд в телефонном разговоре с Мэй призвал ее ускорить переговоры по выходу страны из состава Евросоюза.