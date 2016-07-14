Олланд призвал Мэй ускорить переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС
02:46, 14 июля 2016Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй призвал ее ускорить переговоры по выходу страны из состава Евросоюза.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию Олланда.
«Они договорились активно развивать двусторонние отношения, которые тепло объединяют Францию и Великобританию во всех областях», — добавили в приемной президента.
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Олланд повторил Мэй свое желание о том, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС должны быть запущены как можно быстрее, отметили в администрации Олланда.
Как сообщал УНИАН, 24 июня в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.
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