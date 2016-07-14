Олланд призвал Мэй ускорить переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию Олланда.

«Они договорились активно развивать двусторонние отношения, которые тепло объединяют Францию и Великобританию во всех областях», — добавили в приемной президента.

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Олланд повторил Мэй свое желание о том, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС должны быть запущены как можно быстрее, отметили в администрации Олланда.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.