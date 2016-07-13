В панамском аэропорту нашли более 340 килограммов кокаина

Как передает ТАСС, в операции приняли участие сотрудники полиции и подразделения прокуратуры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Партия кокаина была обнаружена в грузовом терминале аэропорта на участке, где ведет работы компания, занимающаяся международными перевозками.

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Тщательно замаскированные пачки были спрятаны между двумя тонкими стальными листами.

По данным следствия, партию собирались переправить в США и Европу.

Сведений о задержанных обнародовано не было. Власти ведут розыск тех, кто может иметь отношение к этому каналу контрабанды наркотиков.