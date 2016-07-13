В панамском аэропорту нашли более 340 килограммов кокаина
09:06, 13 июля 2016Мир
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Правоохранительные органы Панамы конфисковали 342 килограмма кокаина в международном аэропорту Токумен.
В Панаме нашли огромную партию кокаина / panamaamerica.com.pa
Как передает ТАСС, в операции приняли участие сотрудники полиции и подразделения прокуратуры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Партия кокаина была обнаружена в грузовом терминале аэропорта на участке, где ведет работы компания, занимающаяся международными перевозками.
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Тщательно замаскированные пачки были спрятаны между двумя тонкими стальными листами.
По данным следствия, партию собирались переправить в США и Европу.
Сведений о задержанных обнародовано не было. Власти ведут розыск тех, кто может иметь отношение к этому каналу контрабанды наркотиков.
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