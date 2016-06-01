В голландском порту обнаружили 150 килограммов кокаина, наркокурьером был украинец

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что после получения информации о существовании наркотрафика из Южной Америки в Западную Европу оперативно-розыскные подразделения установили ряд лиц, причастных к международной преступной группировке, а также получили достоверную информацию о дате и способе отправки в Европу крупной партии кокаина (около 160 кг) на судне «Carolina Star» (флаг Либерии).

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«В рамках оперативного взаимодействия с коллегами из стран ЕС 26 мая пограничники проинформировали о данной поставке Европол. В письме была предоставлена информация относительно судна, личных данных наркокурьера (гражданина Украины) и даже вероятных мест обустройства тайника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации, предоставленной представителями Европола, сегодня в порту Роттердама правоохранители во время осмотра судна «Carolina Star» обнаружили и изъяли не менее 150 кг кокаина.

Продолжаются дальнейшие совместные мероприятия, направленные на установление полного круга причастных лиц (в том числе граждан Украины), добавили в Госпогранслужбе.