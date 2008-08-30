Германия придумала как уменьшить зависимость от "Газпрома"

Правительство Германии рассматривает возможность создания резервного фонда газа для того, чтобы снизить свою зависимость от российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики страны.

По данным немецких чиновников, резервный фонд может быть создан для того, чтобы воспользоваться им в случае, если "Газпром" не выполнит обязательства по контрактам с Германией.

Сейчас 41 процент всего импортируемого Германией природного газа поступает из России.

О проработке новой идеи Германия сообщила во время охлаждения отношений между Россией и Евросоюзом, связанное с войной в Южной Осетии.

В компании Ruhrgas, одном из основных партнеров "Газпрома" в Германии, заявили, что не поддерживают эту идею. В компании отметили, что рынок газа отличен от рынка нефти, поскольку предполагает заключение долгосрочных контрактов. По данным Ruhrgas, инициатива может привести к удорожанию газа, уточняет Лента.ру.

С подобной идеей уже выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд. В авторской статье, которую публикует "Гардиан", он пишет, что Европе нужно инвестировать в создание газохранилищ для того, чтобы избежать возможных проблем с перерывами в поставках газа.

“Мы будем уменьшать нашу зависимость от газа вместе: увеличивая эффективность использования энергии, инвестируя в технологии хранения угля, в источники альтернативной энергии, и в ядерную энергетику, - говорится в статье... - Наш подход должен быть трезвым. Это означает поддерживать отношения с союзниками, пересмотреть баланс энергетических связей с Россией, усилить правила международных институтов", - отмечает Д.Милибэнд.