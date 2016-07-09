В США прошли акции протеста против насилия со стороны полицейских

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Протестующие перекрыли дороги в Нью-Йорке, Атланте и Филадельфии вечером 8 июля, мероприятия также запланированы в Сан-Франциско и Фениксе. Сообщений о столкновениях не поступало.

Самая массовая демонстрация прошла в Атланте, участники акции скандировали лозунги и несли плакаты с требованиями справедливости. Толпа протестующих была остановлена десятками полицейских машин, которые остановились на автомагистрали, связывающей штаты, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

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Мэр Атланты Касим Рид сообщил, что митинг в основном носил мирный характер, хотя около 10 человек были арестованы.

Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев. Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно.

Однако в Далласе были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщил о пятого погибшего. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете.

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Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор.

По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США. Президент США Барак Обама, который сейчас находится в Варшаве на саммите НАТО, заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент США.