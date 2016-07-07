"Черный день для России": Сноуден раскритиковал подписанный Путиным скандальный "антитеррористический пакет"

По словам Сноудена, "Путин подписал репрессивный закон, который не только нарушает права человека, но и противоречит здравому смыслу", сообщает РБК.

Американец подчеркнул, что помимо политических и конституциональных последствий "закон Яровой" является еще и налогом на интернет стоимостью более $33 млрд.

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"Меня спрашивают, не опасаюсь ли я расплаты за свою критику. Опасаюсь. Но это не мешало мне критиковать Белый дом, и я не прекращу свою критику и здесь", — написал Сноуден.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера",