Зеленый свет "железной руке": Путин подписал скандальный "антитеррористический" пакет
Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера", который внесли глава думского комитета по безопасности Ирина Ярова и председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.
Об это рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
По словам Пескова, пакет подписан "в тандеме" с перечнем поручений правительству "четко мониторить ход имплементации этого закона".
Поручения нужны, чтобы "минимизировать риски", связанные с реализацией закона, добавил пресс-секретарь.
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Ранее против принятия "антитеррористического пакета" Яровой выступили бизнес-омбудсмен Борис Титов, правозащитники и представители операторов мобильной связи, которые оценивали дополнительные расходы на выполнение новых требований в 2,2 трлн руб. и предупреждали о неизбежном росте тарифов на связь.
Напомним, 29 июня Совет Федерации одобрил оба антитеррористических законопроекта, которые предложили депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.
Как сообщал УНИАН, поправки были приняты Государственной думой 24 июня.
Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.
Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.
Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.