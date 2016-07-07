Зеленый свет "железной руке": Путин подписал скандальный "антитеррористический" пакет

Об это рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам Пескова, пакет подписан "в тандеме" с перечнем поручений правительству "четко мониторить ход имплементации этого закона".

Поручения нужны, чтобы "минимизировать риски", связанные с реализацией закона, добавил пресс-секретарь.

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Ранее против принятия "антитеррористического пакета" Яровой выступили бизнес-омбудсмен Борис Титов, правозащитники и представители операторов мобильной связи, которые оценивали дополнительные расходы на выполнение новых требований в 2,2 трлн руб. и предупреждали о неизбежном росте тарифов на связь.

Напомним, 29 июня Совет Федерации одобрил оба антитеррористических законопроекта, которые предложили депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

Как сообщал УНИАН, поправки были приняты Государственной думой 24 июня.

Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.

Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.