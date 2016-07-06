Премьер Польши: страна очень хорошо подготовились к саммиту НАТО

"Мы готовы", - подчеркнула премьер-министр Польши Беата Шидло, передает Польское радио. "О результатах саммита позвольте сказать после его завершения. Зато сегодня я могу сообщить об уже принятых решениях, в частности на встрече министров обороны государств альянса. Вчера мы провели встречу также в Президентском дворце", - сказала глава правительства Польши.

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"Там мы согласовали нашу конечную позицию, которая будет представлена польской стороной", - сказала премьер-министр. Кроме этого, по ее словам, на встрече в Президентском дворце говорили также о подготовке к саммиту. "Могу сказать, что я оцениваю ее (подготовку – ред.) очень высоко. Мы готовы", - подчеркнула глава правительства.

Политик добавила, что в настоящее время решаются последние вопросы перед приездом в Варшаву мировых лидеров.

Саммита НАТО в Варшаве состоится 8-9 июля. На его проведение из польского бюджета выделено 160 млн злотых (36 млн евро). Столица Польши ожидает приезда 58-и делегаций со всего мира, в том числе 28-и государств НАТО, 26-и из партнерских стран и делегаций из штаб-квартир НАТО, Всемирного банка, ООН и Евросоюза. Саммит будет проходить на Национальном стадионе PGE.