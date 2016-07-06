В Великобритании после референдума увеличилось количество ксенофобских преступлений

За период с 24 июня по 2 июля Скотленд-ярд зарегистрировал в британской столице 599 жалоб на посягательства, имеющие признаки расовой, национальной и религиозной ненависти, передает Русская служба Би-Би-си.

В среднем это 67 заявлений в день, в то время как до референдума регистрировалось примерно 44 заявления в день - таким образом, рост составил более 50%.

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"Мы внимательно анализируем каждый случай, чтобы понять, что происходит в Лондоне. Эти цифры могут измениться, поскольку потерпевшие не всегда сразу сообщают о случившемся", - сказал начальник подразделения столичной полиции Мак Чишти.

По его словам, подавляющее большинство инцидентов сопровождалось словесной агрессией и оскорблениями.

Полиция видит, что люди "ощущают беспокойство из-за роста нетерпимости в отношении некоторых общин", добавил Мак Чишти.

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Уже в первые дни после референдума о Brexit живущие в Лондоне иммигранты из Восточной Европы и других стран испытали на себе серию ксенофобских выпадов.

Ранее посольство Польши в Лондоне выразило глубокую обеспокоенностьв связи со всплеском ксенофобии, от которого пострадали в том числе представители польской диаспоры.