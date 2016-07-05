В РФ студентов согнали на "третий трудовой семестр" – строительство моста в оккупированный Крым

Стройотряды студентов из шести профильных вузов РФ будут работать на строительстве моста в оккупированный Крым, сообщает российское агентство "РИА Новости".

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Сообщается, что в состав стройотрядов вошли 87 студентов из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска. Их ждет пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем, бесплатное проживание и трехразовое питание. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составит от 150 рублей в час.

"Сегодня на берегу Керченского пролива мы открываем студенческий сезон – третий трудовой семестр", — заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

На выходных, утверждают чиновники, будет организована культурно-образовательная программа, включающая встречи с руководителями проекта строительства моста через Керченский пролив, тренинги и экскурсии.

"Студенты выполняют не самые сложные, безусловно, не опасные работы на площадках строительства моста. Некоторых мы направили в производственно-технические отделы", — сказал директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Практика студентов продлится два месяца – до 31 августа.

Как сообщал УНИАН, в начале июня гендиректор компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил о приостановке финансирования строительства Керченского моста.

Керченский мост должен связать оккупированный Крым и материковую Россию, открыть рабочее движение планируют в декабре 2018 года, окончательная сдача объекта намечена на июнь 2019-го. Строительство моста длиной 19 км будет стоить бюджету оккупанта 228,3 млрд руб. Сопоставимых по протяженности и цене объектов в России прежде не строили.