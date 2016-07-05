В Минобороны РФ готовятся начать боевую подготовку новой дивизии на границе с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«Исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в рамках ознакомления с положением дел в войсках проверил ход строительства объектов инфраструктуры, формируемой 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области. На полигоне «Кадамовский» он заслушал руководителей подрядных организаций», - говорится в сообщении.

При этом заявлено, что в течение 10 ближайших дней Дворников также посетит соединения и воинские части округа в оккупированном Крыму, оккупированной Абхазии, Северо-Кавказском регионе, Волгоградской и Астраханской областях.

«В ходе совещания с должностными лицами округа генерал-полковник Дворников определил главные задачи, стоящие перед войсками округа, – подготовка и достойное проведение стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016», ввод в строй объектов инфраструктуры и начало боевой подготовки вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области», - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжение на временно оккупированный Донбасс для поддержки российских боевиков.

«На полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово Министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнётся на полигоне уже через несколько месяцев», - подчеркнули в министерстве.

Также сообщалось, что что для эффективной подготовки военнослужащих вновь создаваемого соединения с нуля строится Кадамовский полигон, который обещает стать одним из самых современных в РФ.

Планируется, что полигон дивизии оборудуют инновационными системами управления боевой подготовкой. Учения и тренировки солдат и офицеров будут проходить на стрельбищах с дистанционным управлением различных, передвигающихся и разных по форме мишеней, что позволит моделировать реальные боевые ситуации и сценарии общевойскового боя в условиях лесополосы, открытой местности, городских улиц и районов. Оценивать эффективность учений будет специальная компьютерная программа.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.