Путин надеется вернуть диалог России и США в конструктивное русло

По его словам, этому будет способствовать "позитивный опыт прошлого", передает Би-би-си. "История российско-американских отношений подтверждает, что, действуя на равноправной партнерской основе и уважая законные интересы друг друга, мы способны успешно решать самые сложные международные проблемы на благо народов обеих стран и всего человечества", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

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Отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились после аннексии Россией Крыма весной 2014 года и с началом войны на Донбассе. В США уверены, что захват пророссийскими боевиками части Донбасса был инициирован и поддержан официальной Москвой, тогда как российские государственные СМИ распространяют мнение, что за Революцией Достоинства стоит Вашингтон.