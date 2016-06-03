Порошенко: Нет никакого оправдания присутствию российских войск на территории Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеПорошенко настаивает на согласовании "нормандской четверкой" полицейской миссии на Донбассе

"Россия - агрессор. Россия осуществила незаконную аннексию и оккупацию Крыма с помощью своих войск. И российские силы осуществляют агрессию против моей страны на востоке. Очень просто - в нарушение международного права, что было доказано решением Генеральной ассамблеи ООН, в нарушение двусторонних и многосторонних соглашений, в которых Россия признала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. И нет никакого оправдания присутствию российских войск на моей территории", - подчеркнул Порошенко.

"В то же время, мы все еще надеемся, что российский народ не является врагом для нас", - заявил Порошенко.