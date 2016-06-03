Порошенко: Нет никакого оправдания присутствию российских войск на территории Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что нет никакого оправдания присутствию российских войск на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
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"Россия - агрессор. Россия осуществила незаконную аннексию и оккупацию Крыма с помощью своих войск. И российские силы осуществляют агрессию против моей страны на востоке. Очень просто - в нарушение международного права, что было доказано решением Генеральной ассамблеи ООН, в нарушение двусторонних и многосторонних соглашений, в которых Россия признала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. И нет никакого оправдания присутствию российских войск на моей территории", - подчеркнул Порошенко.
"В то же время, мы все еще надеемся, что российский народ не является врагом для нас", - заявил Порошенко.