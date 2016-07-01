Еврокомиссар: никаких переговоров с Британией до ее выхода из ЕС не будет

"Сначала вы выходите, потом начинаете переговоры", - заявила Сесилия Мальмстрем, передает Би-би-си.

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После выхода из Евросоюза Великобритания становится в юридическом смысле "третьей страной" для союза, то есть торговля с ней будет осуществляться по правилам Всемирной торговой организации - пока будут обсуждаться условия нового договора между Великобританией и ЕС.

В качестве примера еврокомиссар привела Канаду, которая заключила с ЕС торговый договор после 7 лет переговоров. Причем он вступит в силу только после ратификации каждым из членов союза - на что уйдет еще пара лет.

В случае с Великобританией процесс переговоров пока даже не может начаться, подчеркивает еврокомиссар.

"Референдум - который мы, конечно, уважаем - не имеет никаких юридических последствий. Сначала должно быть уведомление о выходе, которое подаст ваш следующий премьер-министр, и я надеюсь, сделает это быстро. Тогда начнется процедура выхода", - объяснила Сесилия Мальмстрем.