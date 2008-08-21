Москва уведомила страны НАТО о прекращении всех видов сотрудничества

Министерство обороны Эстонии получило ноту из посольства России в Таллине, в которой говорится, что Россия прекращает любое военное сотрудничество с Эстонией как страной-членом НАТО. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», такой же документ получили все страны Североатлантического альянса, отметили в министерстве.

По словам министра иностранных дел Урмаса Паэта, в документе говорится, что в связи со сложившейся в мире ситуацией Россия приостанавливает военное сотрудничество со странами, входящими в НАТО.

21 августа МИД Латвии также получило ноту от российского посольства, в которой значится, что Москва «прекращает военное сотрудничество любого рода» с этой балтийской республикой.

Как сообщает Reuters, днем ранее Норвегия также заявила, что получила аналогичное уведомление.

Между тем, в НАТО сказали, что ничего не знают о подобном решении со стороны России. «Мы не получали каких-либо уведомлений об этом», - сообщила в Брюсселе пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в совместном заявлении участников заседания Совета НАТО, на котором обсуждались действия России в зоне грузино-югоосетинского конфликта, было заявлено, что страны НАТО пересмотрят свои отношения с РФ,. "Мы решили, что отношения с Россией не могут быть такими, как раньше", - говорится в их совместном заявлении.

Свое решение министры мотивировали тем, что Россия нарушает свои обязательства по урегулированию конфликта и не выводит войска из Грузии. Отвод войск должен был начаться 18 августа, однако российские войска не уходят, а напротив, передвигаются на новые территории.

Ранее, как отмечало издание National Post, США призвали страны НАТО заморозить контакты с Россией на уровне министров. Однако ряд членов альянса, в частности Великобритания, выступили против. Британский министр иностранных дел Дэвид Милибэнд заявил, что международная изоляция Россия была бы неправильным шагом.

Также в последние дни, по иницитиве стран-членов НАТО, были отменены несколько совместных учений с российскими военными.