НАТО объявило, что меняет свое отношение к России

Заявление Совета НАТО по Южной Осетии является "необъективным и предвзятым", в НАТО пытаются "обелить преступный режим в Грузии" и "берут курс на его перевооружение", заявил во вторник на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "Вести 24" глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в принятом в Брюсселе во вторник заявлении ни слова не говорится об истоках и причинах конфликта в Южной Осетии. В документе ничего не говорится о том, подчеркнул Лавров, "кто начал агрессивные действия, кто вооружал Грузию". По его мнению, итогом сегодняшнего заседания Совета НАТО стала попытка "представить конфликт грузино-осетинский и грузино-абхазский как конфликт между Грузией и Россией".

Глава МИД РФ считает, что, по сути дела, Североатлантический альянс взял президента Грузии Михаила Саакашвили "под свою защиту" и пытается "сделать из агрессора - жертву". Лавров выразил уверенность в том, что втягивание Грузии в НАТО носит антироссийский характер, и подчеркнул, что Москва сделает из прогрузинской позиции НАТО соответствующие выводы.

*** В совместном заявлении участников заседания Совета НАТО, на котором обсуждались действия России в зоне грузино-югоосетинского конфликта, говорится о том, что страны НАТО пересмотрят свои отношения с РФ, сообщает AFP. К такому решению пришли главы министерств иностранных дел, представлявших государства альянса на заседании 19 августа. "Мы решили, что отношения с Россией не могут быть такими, как раньше", - говорится в их совместном заявлении.

Свое решение министры мотивировали тем, что Россия нарушает свои обязательства по урегулированию конфликта и не выводит войска из Грузии. Отвод войск должен был начаться 18 августа, однако российские войска не уходят, а напротив, передвигаются на новые территории.

Ранее, как отмечало издание National Post, США призвали страны НАТО заморозить контакты с Россией на уровне министров. Однако ряд членов альянса, в частности Великобритания, выступили против. Британский министр иностранных дел Дэвид Милибэнд заявил, что международная изоляция Россия была бы неправильным шагом.

Помимо прочего НАТО, как сообщает Civil Georgia, решило создать специальную комиссию по Грузии, которая оценит состояние вооруженных сил республики. Кроме того, в Грузию будет направлена группа экспертов для оценки ущерба, нанесенного инфраструктуре страны в ходе военного конфликта с Россией.

Лента.ру