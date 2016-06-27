"Убирайся": СМИ сообщают о всплеске расизма в Британии после референдума о выходе из ЕС

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

Так, на входе в польский культурный центр на западе Лондона появилось расистское граффити. При этом представители ассоциации и полиция отказываются раскрывать содержание сообщения, которое уже стерто.

Кроме того, после объявления итогов референдума в почтовые ящики жителей Хантингдона графства Кембриджшир были брошены послания расистского характера. Листовки антипольского содержания были найдены и возле одной из школ.

По словам экс-заместителя главы МИД Британии Саиды Варси, многих иммигрантов останавливают на улице и говорят им покинуть страну. Так, женщине родом из Польши сказали выйти из автобуса и начать паковать чемоданы для возвращения домой.

Сообщается также о различных случаях проявления нетерпимости к мусульманам и выходцам из стран Южной Азии. Так, в Бирмингеме группа молодых людей подошла к мусульманке со словами: «Убирайся, мы проголосовали за выход».

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Издание пишет и о ряде других инцидентов. Как отмечается, многие из них связаны с ошибочным пониманием того, что результаты референдума означают, что жителям ЕС якобы придется покинуть Британию.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.