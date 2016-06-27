Экс-мэр Лондона считает, что Великобритания не потеряет доступ к единому рынку ЕС

Об этом заявил ведущий лидер кампании по выходы Великобритании с ЕС и кандидат в премьер-минстр страны Борис Джонсон, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Джонсон считает, что после Brexit Великобритания сможет налогодиты отношения с ЕС, основанные на свободной торгивлв и партнерстве, а не федеративной системе, а также иметь возможность сотрудничать с растущими экономиками за пределами ЕС.

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"Свободная торговля и доступ к единому рынку будет продолжаться", - считает он.

Также, по его словам, он не увидел реальной вероятности проведения еще одного референдума о независимости Шотландии, несмотря на то, что первый министр Никола Стерджен назвала такой референдум вероятным путем для Шотландии остаться в ЕС.

Как известно, Шотландия с населением в 5 миллионов человек проголосовала против Brexit с соотношением 68 до 38 процентов.