Последствия Brexit: почти 60% шотландцев поддерживают выход из Великобритании

После Brexit независимость Шотландии поддерживают 59% граждан этой страны, следует из данных опроса, проведенного газетой The Sunday Post. По ее данным, против независимости высказываются 32%, тогда как 9% не знают ответа, передает РБК.

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Издание обращает внимание на изменение в настроениях «более взрослых избирателей, которые традиционно всегда голосовали против независимости»: 47% пенсионеров в настоящее время высказываются за выход.

Как сообщила ранее первый министр Шотландии Никола Старджен, правительство страны готовится представить законопроект о проведении повторного референдума по выходу из состава Великобритании. «Второй (шотландский) референдум о независимости, несомненно, является вариантом, который требует обсуждения, очень активного обсуждения», — отметила она.

Старджен подчеркнула, что кабмин будет стремиться вести «дискуссии непосредственно» с Брюсселем, чтобы «защитить место Шотландии в ЕС». «Мы настроены действовать решительно, но таким образом, чтобы сохранить единство всей Шотландии на пути движения вперед», — заявила министр.

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Голосование по вопросу выхода Британии из ЕС прошло 23 июня. По его результатам 51,9% (17,4 млн человек) высказались за выход страны из союза, 48,1% (16,14 млн человек) — против.

В Шотландии между тем большинство голосов набрали противники Brexit — 62%. После этого Старджен заявила, что второй за два года референдум о независимости будет проведен «с высокой вероятностью».

Предыдущий референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел в сентябре 2014 года. Подготовка к голосованию заняла больше двух лет, по его итогам 55,3% проголосовавших выступили против независимости, за — 45%.