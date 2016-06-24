Последствия Brexit: в Шотландии считают "очень вероятным" новый референдум о независимости

Об этом она заявила после обнародования результатов референдума по выходу Британии из ЕС, сообщает Радио Свобода.

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По словам Стерджен, второе голосование о независимости – "на повестке дня" и будет подготовлено, когда решение по этому поводу примет шотландский парламент.

В 2014 году на референдуме о независимости шотландцы проголосовали против отделения от Британии.

В то же время результаты британского референдума 23 июня засвидетельствовали, что шотландцы поддерживают членство в ЕС. По словам Стерджен, решение британцев о выходе из Евросоюза является важным изменением для Шотландии и может привести к новому голосованию о независимости от Британии.

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.