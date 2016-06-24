На фоне Brexit: британцы собрали 100 тысяч подписей под петицией за повторный референдум за считанные часы

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем правительство Ее Величества выполнить правило, что в случае голосования в поддержку "остаться" или "уйти" (из ЕС – ред.) менее чем 60 процентами при явке менее 75%, должен быть проведен второй референдум", - говорится в тексте петиции.

При этом, согласно британскому законодательству, парламент страны обязан рассмотреть петицию, если она соберет 100 тысяч голосов.

Петиция собрала необходимые 100 тысяч голосов за несколько часов, однако люди продолжают под ней подписываться.

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Отметим, что из-за большого ажиотажа доступ к сайту с петициями осложнен.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.