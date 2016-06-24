Идеолог Brexit предложил сделать 23 июня днем независимости Британии

Об этом сообщает сайт New Kerala.

"23 июня войдет в нашу историю как наш день независимости", - отметил Фараджа.

Политик также заявил о необходимости создать новое правительство, которое будет сторонником Brexit.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Великобритании состоялся общегосударственный референдум, главным вопросом которого стал вопрос о том, должна ли Великобритания и далее оставаться членом ЕС или покинуть Союз.

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Порядка 52% участников голосования проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уже обратился к нации и сообщил, что в ближайшее время Лондон сохранит все экономические связи со своими партнерами, однако в дальнейшем стране предстоит выбрать новое правительство, которое будет разрабатывать дальнейший курс развития государства.