Президент Совета ЕС Туск собирает на неформальную встречу лидеров Евросоюза, будут обсуждать выход Британии

Об этом, как сообщает собственный корреспондент УНИАН, Туск заявил в пятницу в Брюсселе, комментируя результаты референдума в Великобритании относительно выхода из Евросоюза.

«Процедура выхода из ЕС - четкая и определена в Соглашении. Для того, чтобы обсудить детали процедуры, я предложил лидерам 27 стран ЕС неформальную встречу в рамках саммита ЕС. Я также предложил, чтобы мы обсудили более широкую реакцию относительно нашего будущего», - сказал Туск.

Президент Совета ЕС отметил, что понимает драматизм «этого момента с политической точки зрения». «Не надо скрывать, что мы хотели, чтобы результат вчерашнего референдума был иным. И невозможно предусмотреть все политические последствия этого события, особенно для Великобритании. Это – исторический момент, но не момент для истерической реакции. Я хочу заверить всех, что мы подготовились к этому негативному сценарию», - подчеркнул он.

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По словам Туска, за последние два дня он говорил со всеми лидерами ЕС - премьер-министрами, президентами, а также с руководителями институтов ЕС - относительно возможности Brexit. «Сегодня от имени 27 лидеров я могу сказать, что мы решительно будем держать наше единство как 27, для всех нас Союз – это рамки для нашего общего будущего», - подчеркнул он.

Президент Совета ЕС также заверил, что не будет «никакого законодательного вакуума до того, как Великобритания формально покинет ЕС». «Это правда, что последние годы были самыми тяжелыми в истории нашего Союза, но я также помню, что мой отец мне говорил – все, что тебе дается, делает тебя сильнее», - сказал он.

Как известно, саммит ЕС запланирован на 28-29 июня.

Напомним, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза.

За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.