Глава Европарламента предсказал Британии "сложный путь" после референдума о выходе из ЕС

Глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что надеется на быстрое начало переговоров по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters. «Соединенное королевство решило пойти своим путем. Я думаю, экономические новости показали сегодня утром, что это будет очень трудный путь», - заявил он. Напомним, Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза.

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