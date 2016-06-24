Глава Европарламента предсказал Британии "сложный путь" после референдума о выходе из ЕС
08:54, 24 июня 2016Мир
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Глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что надеется на быстрое начало переговоров по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«Соединенное королевство решило пойти своим путем. Я думаю, экономические новости показали сегодня утром, что это будет очень трудный путь», - заявил он.
Напомним, Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза.
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