В Петербурге активисты "переименовали" мост Кадырова (фото)

Участники церемонии переименования считают, что улицы и мосты Санкт-Петербурга нужно называть именами героев, принесших городу всенародную славу, сообщает Фонтанка.ру.

"Воин-чеченец Абухаджи Идрисов, защищавший Ленинград, наиболее достоен таких почестей – в составе 125-й стрелковой дивизии в 1944 г он освобождал Красное Село. Снайпер Идрисов уничтожил более 300 фашистов и был удостоен звания Героя Советского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при укреплении таблички был обнаружен ещё один вариант названия моста – мост Героев.

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Пока официально безымянный мост через Дудергофский канал Петербурга с самого первого дня обсуждений по его наименованию стал поводом для скандалов, так как часть горожан высказалась категорически против решения топонимической комиссии о присвоении ему имения Ахмата Кадырова.