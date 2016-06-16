Вопреки протестам горожан, мост в Петербурге назвали в честь Кадырова

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о названии безымянного моста через Дудергофский канал (также известный как река Дудергофка) в честь отца действующего главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Санкт-Петербург - это часть России, второй город страны. А Россия помнит и чтит всех своих героев. Наша страна не делит героев по национальной принадлежности. Никогда не делила и делить не будет", - заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Имя каждого героя страны имеет право на увековечивание в городах страны. И это не нарушает традиций Санкт-Петербурга, а, наоборот, подчёркивает наше уважение к истории России и роли личности в истории", – добавил чиновник.

Накануне депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербургаотказались рассматривать обращение к губернатору с просьбой не давать мосту имя Кадырова.

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30 мая топонимическая комиссия Петербурга поддержала инициативу ряда общественных организаций о присвоении имени Ахмата Кадырова одному из новых безымянных мостов через реку Дудергофку.

Информация о грядущих изменениях на карте города вызвала негодование горожан, тем более что члены топонимической комиссии открыто говорили о том, что чиновники оказывали на них давление.

Петиция в интернете против моста Ахмата Кадырова набрала более 76 тысяч голосов. 6 июня около тысячи петербуржцев вышли на митинг против моста Кадырова.

Во время первой чеченской войны 1994-96 годов Ахмат Кадыров воевал на стороне боевиков, а затем перешел на сторону российских федеральных сил, став при Владимире Путине президентом Чечни.

Ахмат Кадыров погиб в результате покушения в 2004 году, вскоре президентом республики стал его сын Рамзан.