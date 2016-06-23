В КНДР назвали успешными проведенные ракетные испытания

Об этом сообщает Руссккая служба Би-Би-Си со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями ракеты "Мусудан" (известной также под названием "Хвансон-10"), говорится в сообщении.

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Как заявил Ким Чен Ын, отныне Северная Корея располагает средствами для нанесения удара по объектам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидер КНДР добавил, что страна и дальше будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Северная Корея произвела два запуска ракет средней дальности "Мусудан".