Столтенберг обвинил Москву в нарушении соглашения "НАТО-Россия"

"Все, что мы делаем на востоке, является ответом на поведение России. В этом не может быть никаких сомнений. Никто не говорил о таком военном присутствии в восточной части альянса, до того как Россия незаконно аннексировала Крым и с помощью военной силы дестабилизировала ситуацию на Украине", - рассказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

Глава альянса напомнил, что "Основополагающий акт НАТО-Россия" подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, а Россия продемонстрировала неуважение к территориальной целостности Грузии и Украины, а, кроме того, в последнее время существенно усилила свое военное присутствие.

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"Мы должны реагировать на действия России, которая в три раза увеличила свои военные расходы, начиная с 2000 года, ведет себя агрессивно и изменяет сложившиеся европейские границы с помощью военной силы", - пояснил Столтенберг.

Он также напомнил о постоянных военных маневрах России, в некоторых из которых было задействовано свыше 100 тысяч военнослужащих, и об агрессивной риторике Москвы, направленной на запугивание соседей.

При этом, утверждает генсек НАТО, альянс будет продолжать стремиться к более конструктивному сотрудничеству с Москвой в рамках совета НАТО-Россия. По словам Столтенберга, достигнуто соглашение о проведении новой подобной встречи, темой которых станет прозрачность взаимоотношений и минимизация рисков.

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"Несколько месяцев назад мы видели уничтожение российского самолета Турцией. Мы видели небезопасное поведение российских самолетов над Балтийским морем, где они чрезмерно сближались с американскими кораблями и самолетами. Подобные инциденты опасны. Мы хотим разработать механизмы и каналы связи для прекращения подобных инцидентов", - отметил глава альянса.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией. "Холодная война уже история. И мы хотим, чтобы так и оставалось", - отметил он.