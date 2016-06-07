Reuters рассказал о новой военной базе России в 50 километрах от украинской границы

В городе Клинцы Брянской области на западе России обнаружен временный военный лагерь, большое количество только прибывших военнослужащих и военную технику, сообщает Reuters.

Так, двое солдат в камуфляжной форме на блокпосту посреди леса сказали, что они охраняют "специальный военный объект".

Читайте такжеМинобороны РФ объявило об усилении войск в приграничном с Украиной военном округе

Отмечается, что российское министерство обороны официально не признало переброску войск в Клинцы, но чиновник местной администрации сказал, что город был выбран в качестве места дислокации новой дивизии и пока туда прибыли около 240 военных.

"Скрывать то, что прибыли? Ну прибыли, - сказал первый замглавы администрации Клинцов Олег Клетный. - Они расквартировываются, находятся тут".

Согласно сообщению, в Клинцах, которые находятся примерно в 50 километрах от границы с Украиной, были замечены более десятка больших палаток и столько же военных машин во временном лагере на расчищенной площадке в лесу, где войска будут расквартированы на то время, пока не будет готова их постоянная база.

Министерство обороны РФ не ответило на запрос журналистов о базе и ее назначении.

Читайте такжеРоссия создаст на западных границах "бронированный кулак" для противодействия НАТО

По словам Клетного, войска из мотострелковой дивизии РФ начали прибывать в город 30 мая. Они были переброшены из Екатеринбурга, который находится примерно в 2000 километрах к востоку от Клинцов.

Он сказал, что войска были направлены в город по принятому ранее в этом году решению министра обороны Сергея Шойгу о создании трех новых дивизий. Военные будут расквартированы, в том числе, в не используемом сейчас старом военном городке в Клинцах, который они реконструируют.

Как отмечается, объявление городской администрации сообщало о существовании нового, пока не утвержденного плана зонирования и строительства на двух участках земли общей площадью 142 гектара: "участки будут использованы "в интересах Вооруженных Сил России".

Как сообщал УНИАН, минобороны РФ для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России создаст две новые дивизии в Западном военном округе и одну - в Южном.