ООН: число беженцев в мире достигло рекордных показателей

Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев, передает русская служба Би-Би-Си.

По данным ООН, на конец 2015 года 65,3 млн людей являлись беженцами, лицами, подавшими прошение о получении убежища, или внутренне перемещенными лицами. За прошедший год их число выросло на 5 млн человек.

Таким образом, беженцем является примерно каждый 113-й человек на планете, подчеркивают в ООН. При этом половина всех беженцев - выходцы из Сирии, Афганистана и Сомали.

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В прошлом году около 35 тыс. беженцев прибыли в Европу сухопутным путем, еще более 1 млн вынужденных переселенцев пересекли границу с Европой по морю, сообщает Международная организация по миграции. Другие агентства называют гораздо более высокие цифры.

Предпочтительным местом для большинства мигрантов остаются богатые северные страны, например, Германия или Швеция.

Несмотря на то, что проблемы беженцев в Европе находятся в центре общественного внимания, 86% переселенцев получили приют в странах с низким и средним уровнем дохода, отмечают в ООН.

Наибольшее количество ходатайств о предоставлении убежища получила Германия. По мнению ООН, это отражает готовность страны принять беженцев.