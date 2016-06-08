Еврокомиссия планирует заключить соглашения в отношении беженцев еще с рядом стран

Об этом заявил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передает Deutsche Welle.

"Мы хотим попробовать привести миграционные потоки в порядок", - сказал вице-президент.

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Суть соглашений, подобных соглашению с Турцией, будет заключаться в установлении зависимости между предоставлением помощи ЕС на развитие стран и эффективностью сотрудничества с ними по уменьшению потоков беженцев. Стран, которые не будут соглашаться на сотрудничество, будут лишены финансовой помощи.

В контексте финансирования развития верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини пояснила, что речь идет о "разумном сочетании европейских государственных и частных инвесторов, а также международных финансовых институтов".

Соглашения в отношении беженцев Еврокомиссия планирует заключить прежде всего с такими странами, как Иордания, Ливан, Нигер, Нигерия, Сенегал, Мали и Эфиопия. Также Брюссель хочет усилить сотрудничество с Ливией и Тунисом.

В Европарламенте предложение Еврокомиссии приветствовали как представители социал-демократов, так и правоцентристская Европейская народная партия.