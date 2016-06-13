Процедура выхода Великобритании из состава ЕС займет более 7 лет - Туск

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в интервью немецкому изданию Bild, передает РБК-Украина.

"Каждая из 27 стран-участниц ЕС, а также Европейский парламент должны будут согласовать общее решение. Это займет по меньшей мере пять лет, и, я боюсь, нет никаких гарантий, что этот процесс будет успешным", - объяснил Туск.

Читайте такжеБолее 250 британских деятелей культуры выступили против выхода из ЕС

По его словам, в ходе переговоров, в частности, должны быть решены вопросы о пограничном режиме и о тарифах на британские товары в странах Евросоюза.

Ранее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон также неоднократно подчеркивал, что Великобритании грозит "десятилетие неопределенности" во время установления новых отношений с ЕС, если избиратели на референдуме решат проголосовать за выход Британии из Евросоюза, пишет The Guardian.

Согласно последнему социологическому опросу YouGov, за выход Британии из ЕС выступают 43% британцев, против этого шага - 42%.

Как сообщал УНИАН, референдум в Великобритании по вопросу членства в ЕС должен состояться 23 июня.