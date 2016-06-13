Процедура выхода Великобритании из состава ЕС займет более 7 лет - Туск
Если жители Великобритании на референдуме 23 июня проголосуют за выход страны из состава ЕС, соответствующая процедура займет по меньшей мере семь лет.
Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в интервью немецкому изданию Bild, передает РБК-Украина.
"Каждая из 27 стран-участниц ЕС, а также Европейский парламент должны будут согласовать общее решение. Это займет по меньшей мере пять лет, и, я боюсь, нет никаких гарантий, что этот процесс будет успешным", - объяснил Туск.
Читайте такжеБолее 250 британских деятелей культуры выступили против выхода из ЕС
По его словам, в ходе переговоров, в частности, должны быть решены вопросы о пограничном режиме и о тарифах на британские товары в странах Евросоюза.
Ранее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон также неоднократно подчеркивал, что Великобритании грозит "десятилетие неопределенности" во время установления новых отношений с ЕС, если избиратели на референдуме решат проголосовать за выход Британии из Евросоюза, пишет The Guardian.
Согласно последнему социологическому опросу YouGov, за выход Британии из ЕС выступают 43% британцев, против этого шага - 42%.
Как сообщал УНИАН, референдум в Великобритании по вопросу членства в ЕС должен состояться 23 июня.