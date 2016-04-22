Обама призвал британцев остаться в Евросоюзе

В колонке, предваряющей визит Барака Обамы в Великобританию, говорится, что членство в Евросоюзе не только не лишает страну ее величия, но даже расширяет ее влияние, так как некотороые вопросы невозможно решить самостоятельно, передает Би-би-си.

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Президент США также напоминает британцам долгую историю "особенных отношений" между Вашингтоном и Лондоном и намекает, что Великобритания является связующим звеном между США и Евросоюзом.

"США видят, как ваш сильный голос в Европе гарантирует, что Европа сохранит прочные позиции в мире, а Евросоюз останется открытым и тесно связанным со своими союзниками за океаном", - говорится в колонке.

При этом американский президент подчеркивает, что решение о сохранении членства в ЕС или отказе от него британский народ должен принимать сам, и оказывать со своей стороны какое-то давление Барак Обама не хочет.

Визит президента США официально связан с обсуждением перспектив борьбы с терроризмом, однако ожидается, что во время пресс-конференции в пятницу он открыто посоветует британцам оставаться в ЕС.

Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе намечен на 23 июня. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступает за сохранение членства страны в ЕС.