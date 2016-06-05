HBO сократит седьмой сезон "Игры престолов"
Создатели "Игры престолов" приняли решение сократить седьмой сезон телесериала. Теперь вместо десяти серий он будет состоять из семи.
Об этом изданию Vanity Fair сообщил режиссер нескольких сезонов Джек Бендер, передает Lenta.ru. "Они работают над семью сериями, и у них есть штатные режиссеры. Если будет возможность, я бы вновь присоединился к команде", - сказал Джек Бендер.
Читайте такжеВ сети появился трейлер нового сезона "Игры престолов"Режиссер в настоящее время не задействован в съемках седьмого сезона и работает над сериалом по мотивам произведения американского писателя Стивена Кинга "Мистер Мерседес".
Новый сезон "Игры престолов" вышел на телеканале HBO 24 апреля. Впервые сериал оказался в эфире весной 2011 года. Основой для него послужил цикл романов жанра фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Ричард Вейл из Университета Кентербери (Новая Зеландия) создал с использованием Байесовского вывода статистическую модель, которая позволяет предсказать появление героев в шестом и седьмом романах Джорджа Мартина. Вероятность того, что герой Джон Сноу появится в шестой книге хотя бы раз, составила 60%. Аналогичный прогноз для телесериала через год сделали студенты-математики Мюнхенского технического университета.