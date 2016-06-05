HBO сократит седьмой сезон "Игры престолов"

Об этом изданию Vanity Fair сообщил режиссер нескольких сезонов Джек Бендер, передает Lenta.ru. "Они работают над семью сериями, и у них есть штатные режиссеры. Если будет возможность, я бы вновь присоединился к команде", - сказал Джек Бендер.

Читайте такжеВ сети появился трейлер нового сезона "Игры престолов"Режиссер в настоящее время не задействован в съемках седьмого сезона и работает над сериалом по мотивам произведения американского писателя Стивена Кинга "Мистер Мерседес".

Новый сезон "Игры престолов" вышел на телеканале HBO 24 апреля. Впервые сериал оказался в эфире весной 2011 года. Основой для него послужил цикл романов жанра фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Ричард Вейл из Университета Кентербери (Новая Зеландия) создал с использованием Байесовского вывода статистическую модель, которая позволяет предсказать появление героев в шестом и седьмом романах Джорджа Мартина. Вероятность того, что герой Джон Сноу появится в шестой книге хотя бы раз, составила 60%. Аналогичный прогноз для телесериала через год сделали студенты-математики Мюнхенского технического университета.