СМИ: В партии вице-канцлера ФРГ формируется сопротивление смягчению санкций против РФ

Об этом в пятницу, 27 мая, отмечает немецкое интернет-издание Zeit Online со ссылкой на соответствующий призыв, распространенный среди членов партии, сообщает Deutsche Welle.

"Наша цель заключается в том, чтобы четко отделить социальную демократию от агрессивной политики Кремля, которая противоречит международному праву, и подчеркнуть нашей солидарности с соседями и союзниками в Восточной Европе", - цитирует издание текст заявления. Отмечается, что рабочая группа уже имеет многих сторонников - около ста членов партии.

СДПГ должен найти в себе силу освободиться от политики в отношении Восточной Европы времен Шредера (экс-канцлера ФРГ - УНИАН), подчеркнул один из инициаторов создания группы Ян К. Берендс. При этом новая политика сегодняшнего лидера партии Габриэля, по его словам, идет в неправильном направлении. Издание также отмечает, что депутаты Бундестага и Европарламента приветствовали создание новой рабочей группы.

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Напомним, 25 мая Габриэль на форуме "День России" в немецком городе Ростоке призвал к постепенному снятию торговых санкций с России. При этом он отметил, что дальнейшая нормализация экономических отношений между ФРГ и Россией возможна только при соблюдении Москвой Минских договоренностей и продолжения мирного процесса в Украине.