Лидеры G7 заявляют о готовности усилить санкции против РФ из-за ее действий в Украине

Об этом говорится в декларации по итогам саммита G7 в Исэ-Шими при участии президента США Барака Обамы, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Маттео Ренци.

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"Мы вновь обращаем внимание, что продолжительность действия санкций будет четко связана с полным выполнением Россией Минских соглашений и соблюдением суверенитета Украины. Санкции могут быть ослабленными, если Россия выполнит эти обязательства. Однако, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы увеличить тяжелую цену для России, если ее действия этого потребуют", - отмечается в декларации.

Вместе с тем, лидеры "Большой семерки" выразили понимание необходимости сохранения диалога с Россией для того, чтобы гарантировать, что она соблюдает свои обязательства и международное право, а также для того, чтобы "добиться всеобъемлющего, устойчивого и мирного разрешения кризиса (в Украине)".

"Мы сохраняем единство в нашем убеждении, что конфликт в Украине можно решить только дипломатическими средствами и с полным соблюдением международного права, главным образом правового обязательства в уважении украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости", - отмечается в декларации.

Лидеры "Большой Семерки" вновь подтвердили свою позицию и осудили незаконную аннексию крымского полуострова Россией и заверили в продолжении политики непризнания аннексии и сохранении санкций против тех, кто связан с аннексией.