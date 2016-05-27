Во Франции российским пропагандистам сорвали включение плакатом "Слава Украине!" (видео)
15:33, 27 мая 2016Мир
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Пропагандистам телеканала Russia Today во Франции помешали во время прямого включения.
Во Франции плакатом "Слава Украине! Героям Слава!" сорвали съемку сюжета пропагандистам РФ / Скриншот
Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная на YouTube-канале Russia Today.
Так, на видео неизвестный во время прямого включения пропагандистов поднес к камере лист бумаги, на котором написано "Слава Украине! Героям Слава!".
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В тот момент, когда в кадре появляется плакат, оператор закрывает его рукой, после чего оба пропагандиста RT уходят прочь.
Ранее в сети появилось видео, как корреспондентке кремлевского пропагандистского канала Russia Today во время репортажа о протестах в Париже неизвестный в маске дал пощечину.
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