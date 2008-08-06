В Хиросиме вспоминают жертв атомной бомбардировки
10:37, 06 августа 2008Мир
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У мемориала собрались 45 тыс. человек
В японском городе Хиросима сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки, произошедшей 63 года назад.
Как передает радио «Свобода»,у мемориала памяти погибших собрались 45 тыс. человек, включая премьер-министра Японии Ясуо ФУКУДУ.
Собравшиеся почтили молчаливой молитвой 140 тыс. жертв, погибших в результате взрыва американской атомной бомбы.
Выступая на церемонии, премьер-министр Японии заверил, что Токио будет строго соблюдать три неядерных принципа - не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Он подтвердил, что ликвидация средств массового уничтожения остается одним из приоритетов дипломатии Японии как единственной в мире страны, подвергшейся атомной бомбардировке.
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