В Хиросиме вспоминают жертв атомной бомбардировки

В японском городе Хиросима сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки, произошедшей 63 года назад.

Как передает радио «Свобода»,у мемориала памяти погибших собрались 45 тыс. человек, включая премьер-министра Японии Ясуо ФУКУДУ.

Собравшиеся почтили молчаливой молитвой 140 тыс. жертв, погибших в результате взрыва американской атомной бомбы.

Выступая на церемонии, премьер-министр Японии заверил, что Токио будет строго соблюдать три неядерных принципа - не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Он подтвердил, что ликвидация средств массового уничтожения остается одним из приоритетов дипломатии Японии как единственной в мире страны, подвергшейся атомной бомбардировке.