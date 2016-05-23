Во Франции уличили российские телеканалы в искажении информации

Программа вышла в воскресенье, 22 мая, пишет Дождь.

Так, пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в подводке к сюжету заявляет тему материала — евроскептики на примере Франции. Ведущий Le Petit Journal неоднократно отмечает, что заявленной темой сюжета является критика политики Евросоюза во Франции.

Далее в программе показываются по порядку отрезки из сюжета «Вестей недели». Материал начинается с кадров массовых протестов против трудовой реформы во Франции. Манифестаци закончились массовыми погромами и дракой с полицейскими.

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Затем в сюжете программы Киселева идет разговор о мигрантах и о том, как французы их боятся и не хотят пускать в свою страну. А затем некоторые французские политики высказываются о необходимости взаимодействия Франции с Россией. Ведущий Le Petit Journal отмечает, что в сюжете о евроскептиках заявленная тема материала ни разу не поднималась.

Репортеры Le Petit Journal нашли героев сюжета «Вестей недели» и спросили, действительно ли они говорили то, что было озвучено в материале. Оказалось, что их слова были плохо переведены, а отдельные цитаты даже полностью выдуманы, рассказали герои сюжета.

При этом, связаться с представителями самого канала "Россия 24", чтобы получить объяснення, французским журналистам не удалось

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось видео, как корреспондентке кремлевского пропагандистского канала Russia Today во время репортажа о протестах в Париже неизвестный в маске дал пощечину.