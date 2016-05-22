В Каир привезли останки жертв авиакатастрофы EgyptAir

В Каир доставлены 15 боксов с останками жертв крушения самолета EgyptAir над Средиземным морем, сообщает Росбалт со ссылкой на портал Youm7.

"Судмедэксперты приступили к сбору ДНК-проб у родственников погибших с целью идентификации останков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер А320, следовавший из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров рано утром в четверг, 19 мая. На его борту были граждане 12 стран, всего 66 человек: 56 пассажиров, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа.

Позднее МИД Египта сообщил об обнаружении обломков А320 в районе греческого острова Карпатос.

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20 мая египетские силовики заявили о найденных в 290 километрах от прибрежного города Александрия личных вещах пассажиров самолета. Также были обнаружены фрагмент тела и часть сиденья.