Исчезновение самолета EgyptAir: что известно на данный момент

EgyptAir подтверждает, что на борту самолета было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Об этом говорится в официальном Twitter.

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Представители авиакомпании и гражданской авиации Египта заявили Reuters, что самолет, скорее всего, упал в море.

При этом государственная газета Египта Ахрам сообщила, что лайнер не подавал сигнала бедствия, последний контакт с пилотом состоялся примерно за 10 минут до того, как самолет исчез с радаров.

В свою очередь представитель авиакомпании подтвердил, что связь с самолетом А320, который выполнял рейс MS804, пропал над Средиземным морем примерно в 280 километрах от египетского побережья за 45 минут до предполагаемой посадки. Экстренные службы уже находятся на том месте, где это произошло.

Авиакомпания обнародовала информацию о гражданстве пассажиров. На борту были: по 1 гражданину из Судана, Чада, Португалии, Алжира, Канады, Великобритании, Египта, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии. Также самолете летели двое бельгийцев, 15 французов и 30 египтян. Среди пассажиров А320 был один ребенок и двое младенцев.

Пилот самолета имел 6275 часов опыта, из них 2101 часов полета на Airbus 320, - сообщает EgyptAir.

Авиакомпания разместила родственников пассажиров неподалеку от аэропорта Каира и предоставила врачей, переводчиков и все необходимые услуги.

Как стало известно сегодня утром, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту было 66 человек..

Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал с радаров на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль.

Special teams from the Egyptian Armed Forces were are at site located for inspection and rescue. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и возвращается в Египет.