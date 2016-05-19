В Средиземном море найдены обломки пропавшего самолета EgyptAir и тела пассажиров

Телеканал ссылается на источники в оборонных структурах Греции, пишет Слон. Уточняется, что обломки – красный и белый куски пластика – нашли в 370 километрах к югу от острова Крит.

Это находится рядом с тем местом, откуда ранее удалось уловить сигнал, исходящий, предположительно, от самолета, отмечает собеседник агентства.

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По данным Al Arabiya, также обнаружено 2 тела, предположительно, пассажиров пропавшего ранее самолета.

Ранее СМИ со ссылкой на источники называли окрестности острова предполагаемым местом крушения лайнера А320 компании EgyptAir.

Как сообщал УНИАН, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.

Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.