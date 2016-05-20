Главный подозреваемый в организации терактов в Париже отказался отвечать на вопросы в суде

"С самого начала он ясно дал понять, что воспользуется своим правом на молчание и отказался отвечать на вопросы", - сообщил агентству Рейтер источник во французской прокуратуре, передает Би-би-си. То же подтвердил адвокат Абдеслама Франк Бертон.

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Сегодня утром Салах Абдеслам был под охраной доставлен в парижский суд, на свой первый после экстрадиции из Бельгии допрос. Предполагалось, что допрос продлится весь день.

Салах Абдеслам был экстрадирован во Францию, гражданином которой является, из Бельгии в конце апреля. По данным бельгийских СМИ, операция по его передаче проводилась ночью, в обстановке строгой секретности.

Экстремист был задержан 18 марта в пригороде Брюсселя. Спустя четыре дня после его задержания в аэропорту и метро Брюсселя произошла серия взрывов, в результате которых погибли 35 человек и более 300 были ранены. Как утверждает адвокат Абдеслама, о подготовке терактов в Брюсселе его подзащитный не знал.

Изначально Салах Абдеслам отказывался от добровольной экстрадиции во Францию, но позже изменил свою позицию. Как сказал его адвокат Свен Мари, он хотел "объясниться" с представителями французских властей.