Террористическая ячейка в Париже и Брюсселе: командиры, помощники, покровители - Der Spiegel

Об этом пишет Йорг Диль в статье "Террористическая ячейка в Париже и Брюсселе: Командиры, помощники, покровители", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Брюссельская ячейка террористической организации "Исламское государство" бесчеловечно пишет историю. Впервые группе джихадистов удалось после нападения (в ноябре в Париже) частично залечь на дно и нанести новый удар спустя некоторое время. Такой высокий уровень конспирации, планирования и дисциплины встревожил силовиков. "Мы имеем дело с новым качеством исламистского терроризма в Европе", - говорит сотрудник немецких органов государственной безопасности.

Постепенно становится ясно, насколько высокой степени организации смогла достичь группировка. У них не только был значительный арсенал оружия и взрывчатых веществ, они также действовали тайно и обошли все меры по контролю. Чтобы осуществить свой план, террористы также координировали действия на различных уровнях. Хотя иерархия была небольшой, а переходы довольно условными.

У кого какие функции в террористической сети? Обзор:

Уровень командования

Лидером террористических отрядов, действовавших в Париже, считают 28-летнего экстремиста Абдельхамида Абаауда. Бельгиец марокканского происхождения вырос в районе Брюсселя Моленбек, в исламистской среде. В 2013 году он присоединился к ИГ в Сирии. С тех пор он появлялся в нескольких пропагандистских видео джихадистов под псевдонимом Абу Омар аль-Бальжики.

Абаауд, вероятно, планировал нападения в Европе еще в январе 2015 года. Он считался одним из трех лидеров ячейки джихадистов, которая появилась в бельгийском Вервье. Предположительно, тогда Абаауд вместе с друзьями приехал из Сирии в Бельгию, чтобы осуществить теракты. Абаауд смог сбежать в Сирию. Он погиб через несколько дней после терактов в Париже во время антитеррористической облавы.

Кроме того, огромное значение для террористической ячейки имел предполагаемый эксперт по взрывчатым веществам, 24-летний Нажим Лаакрауи, известный под псевдонимом Суфиан Каяль. По сообщениям бельгийских и французских газет, технико-криминалистическая экспертиза установила связь между инженером-электротехником и взрывчатым веществом TATP, которое было использовано в терактах в Париже. Также Абаауд звонил ему вечером перед нападениями в Париже. Лаакрауи взорвал себя во вторник в аэропорту Брюсселя.

Невыяснена роль 35-летнего алжирца Мохамеда Белькаида, убитого в пятницу полицейским снайпером, который называл себя Самир Бузид. Недавно задержанный Салах Абдеслам забрал его в начале октября из Будапешта. Кроме того, по данным полиции, "высока вероятность" того, что он получил смс, которая служила сигналом для начала действий террористов в концертном зале "Батаклан".

Организаторы

К уровню помощников относят братьев Ибрагима и Халида Эль Бакрауи (29 и 27 лет), которые взорвали себя во вторник утром в Брюсселе. Один из них, вероятно, прямо в аэропорту, другой – на станции метро. Они сняли квартиру, в которой скрывался еще разыскиваемый на тот момент соучастник Салах Абдеслам.

Его брат Брахим Абдеслам, который взорвал себя 13 ноября возле кафе на парижском бульваре Вольтера, также был полезен в организации. По данным следователей, он арендовал черный "Сеат", который использовал при нападении на кафе. Он также позаботился о квартире в Сен-Дени, в которой смогли найти убежище террористы.

Вероятно, наиболее важный организатор группы, Салах Абдеслам, был задержан в прошлую пятницу. Чтобы собрать сообщников, он ездил по всей Европе в арендованных автомобилях, предпочтительно немецких марок среднего класса. Предположительно, эти сообщники попали в ЕС в качестве беженцев под чужими именами.

В начале октября, он забрал троих предполагаемых сирийцев из отеля в Ульме. За месяц до этого, он забрал Нажима Лаакрауи из Будапешта. По информации Spiegel Online, в середине сентября 2015 года он снова приезжал в арендованном Audi A6 в венгерскую столицу. Причина поездки до сих пор не выяснена.

Те, кто получают приказы

Мухаммад Альмамуд и Ахмад Альмухаммад, такие имена выбрали двое мужчин, которые взорвали себя перед Стад де Франс 13 ноября. Они приехали в ЕС с украденными паспортами сирийских беженцев и продолжили свой путь по Балканскому маршруту. Двух других преступников, которые также выдавали себя за беженцев, смогло обнаружить в Зальцбурге ведомство по охране конституции. Их арестовали.

В пропагандистской публикации ИГ заявило, что двое смертников были иракцами. Кто они на самом деле, до сих пор неясно.

Также до сих пор неизвестно, были ли они более глубоко вовлечены в планирование или в организацию нападений. Возможно, их единственная задача состояла в том, чтобы убить как можно больше людей.

Органы безопасности предполагают, что люди сознательно использовали пути беженцев по приказу ИГ, чтобы дискредитировать мигрантов в целом.

К самому низкому уровню операции причисляют тех, кто взорвал себя в середине ноября перед Стад де Франс, среди них еще один бельгиец 20-летний Билал Хафди, который, возможно, получил ранение в Сирии как джихадист.

Покровители в Сирии

Спецслужбы считают, что одним из главных покровителей нападений в Париже был 35-летний француз Салим Бенгхалем.

Джихадист присоединился к ИГ еще в 2013 году, и, вероятно, стоит за похищением французских журналистов в 2014 году. В его отсутствие, в январе за членство в террористической группировке он был приговорен французским судом к 15 годам лишения свободы. У него также сложное криминальное прошлое. Его радикализация происходила в тюрьме, где он отбывал наказание за покушение на убийство.

Кроме того, в Сирии находились Шараф Эль Муаден (26) и Самир Буабут (28), которых также относят к террористической ячейке. В Дранси они росли вместе с погибшим в Париже Сэми Амимуром, убицей людей в "Батаклане", и позже перешли к радикализму. Их по-прежнему ищут.

В случае Эль Муадана, это, скорее, мера предосторожности. Исламист, вероятно, погиб в декабре в атаке беспилотника.