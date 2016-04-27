Подозреваемый в терактах в Париже экстрадирован во Францию
Салах Абдеслам, предположительно исполнявший важную роль в парижских терактах в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, был экстрадирован во Францию из Бельгии.
Как сообщает Reuters, об этом в среду объявили бельгийские федеральные обвинители.
"Я могу подтвердить, что он был экстрадирован," – сообщил пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Бельгии.
Агентство напоминает, что 26-летний Абдеслам был самым разыскиваемым в Европе беглецом, пока его не захватили в Брюсселе 18 марта, спустя четыре месяца после парижских терактов.
Следователи сообщали, что он признался им в том, что у него была налаженная логистика для террористических атак 13 ноября 2015 года, и он планировал взорвать себя на стадионе в Париже, но передумал в последнюю минуту.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля 2016 года судья в Бельгии объявил подозреваемому в участии в террористических актах в Париже прошлой осенью Салаху Абдесламу обвинения в попытке убийства полицейских во время спецоперации в прошлом месяце в Брюсселе.
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