Подозреваемый в терактах в Париже экстрадирован во Францию

Как сообщает Reuters, об этом в среду объявили бельгийские федеральные обвинители.

"Я могу подтвердить, что он был экстрадирован," – сообщил пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Бельгии.

Агентство напоминает, что 26-летний Абдеслам был самым разыскиваемым в Европе беглецом, пока его не захватили в Брюсселе 18 марта, спустя четыре месяца после парижских терактов.

Следователи сообщали, что он признался им в том, что у него была налаженная логистика для террористических атак 13 ноября 2015 года, и он планировал взорвать себя на стадионе в Париже, но передумал в последнюю минуту.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля 2016 года судья в Бельгии объявил подозреваемому в участии в террористических актах в Париже прошлой осенью Салаху Абдесламу обвинения в попытке убийства полицейских во время спецоперации в прошлом месяце в Брюсселе.

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