Исчезновение рейса A320 EgyptAir: премьер Египта не исключил, что на борту мог быть совершен теракт

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Каире, передает Reuters.

На вопрос журналиста, может ли он исключить, что террористы не стоят за инцидентом, Исмаил сказал: "Мы ничего не можем исключить сейчас или подтвердить что-либо".

Премьер отметил, что все версии будут озвучены после завершения поисковой операции.

Как известно, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров , за 20 минут до ориентировочного времени посадки в Каире. На борту были 66 человек.

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Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал с радаров на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль.

В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб.

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В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и возвращается в Египет.

Также сообщается, что суда, которые находятся от предполагаемого места крушения самолета помогают поисковой операции.